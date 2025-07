Savona, incidente in Corso Mazzini: ferito un motociclista

Questa mattina, poco dopo le 7, i soccorsi sono stati mobilitati a Savona per un incidente stradale avvenuto in Corso Mazzini. Secondo le prime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto una motocicletta.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona, l’automedica e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente della due ruote è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’evento.