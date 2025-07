Cengio Alto, gli Scavalcamontagne portano in scena lo spettacolo "Alzati e cammina"

S’intitola “Alzati e cammina” lo spettacolo degli Scavalcamontagne, in scena mercoledì 16 luglio a Cengio: l’appuntamento è alle 21, in piazza Libertà, nella frazione Cengio Alto. È l’unica data in Liguria per l’estate 2025 della compagnia itinerante, che percorrerà circa 600 chilometri toccando oltre 50 comuni. Degli Scavalcamontagne — un gruppo di artisti professionisti di teatro musicale che si spostano a piedi da un paese all’altro, come le vecchie compagnie di giro — si è occupato di recente il programma “Generazione Bellezza” di Rai 3, che ha dedicato loro la puntata del 4 luglio, ancora visibile su RaiPlay.

“Alzati e cammina” viene definito “una poetica e sognante riflessione sul senso intimo del cammino”. Gli attori-cantanti degli Scavalcamontagne interpreteranno pellegrini, emigranti e vagabondi che narreranno storie di viaggio nella Locanda dei Passi Ritrovati. La regia è di Gianfranco Vergoni, con cui la compagnia collabora ormai da tre stagioni: un nome importante del teatro musicale italiano, che ha lavorato, fra l’altro, per la Compagnia della Rancia e il Teatro Sistina di Roma.

Con Irene Geninatti Chiolero si esibiscono Danilo Ramon Giannini, Claudio Pinto Kovačević e Daniela d’Aragona; al pianoforte si alternano Stefano Nozzoli e Alessandro Bares, che saranno sostituiti dal fisarmonicista Julyo Fortunato nella settimana di spettacoli in programma dall’11 al 17 agosto nei rifugi del Monviso, dopo un ciclo di date nelle Valli di Lanzo. Più avanti la compagnia sarà impegnata anche in Emilia-Romagna, Sicilia e Lombardia.

L’ingresso agli spettacoli degli Scavalcamontagne è gratuito; la formula “a cappello” — tipica del teatro di strada — offre al pubblico la facoltà di decidere quale offerta lasciare al termine dello spettacolo. Si consiglia di verificare i dettagli logistici sul sito e sui canali social, così come il luogo alternativo in caso di maltempo e le varie attività collaterali: dalle camminate (a Cengio è previsto un trekking urbano prima dello spettacolo, con partenza alle 18) agli incontri enogastronomici.

Scavalcamontagne 2025 è un progetto di Teatro della Caduta e Torino Open Lab, con il sostegno di Rossella Manzone Medici del Vascello (madrina della manifestazione), Regione Piemonte, Fondazione Matrice, Fondazione CRC Pop. In collaborazione con Club Alpino Italiano, Traccia Minima, Manuel Cazzola, Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo, Uncem, Federtrek, Monferrato Nordic Walking, La Marca Aleramica, Il Grande Cammino del Monferrato.