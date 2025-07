Caldo rovente e temporali, Italia nel mezzo della 'battaglia' climatica: le previsioni

(Adnkronos) - Italia nel mezzo di una 'battaglia' climatica tra il ritorno del caldo rovente e l'aria fresca che porta pioggia e temporali. "L'anticiclone africano tenterà di riprendere il sopravvento, ma con qualche difficoltà - spiega all'Adnkronos Federico Brescia, meteorologo de 'iLMeteo.it' - . Sono previsti due tentativi di rimonta. Il primo è in atto in questo inizio settimana, con temperature in deciso aumento. Si prevedono picchi di 36-38°C sulle regioni centro-meridionali e in Sardegna. Il Nord resterà invece ai margini di questa prima ondata, con massime che non supereranno i 32-33°C, a eccezione dell'Emilia Romagna".

Ma da domani, mercoledì 16 luglio, "è atteso un break, causato da correnti fresche in discesa da nord-est. Questo porterà temporali possibili su Triveneto ed Emilia Romagna, e da giovedì anche sulle aree del medio Adriatico. In corrispondenza di questa breve fase, - continua Brescia - avremo un generale calo termico di 3-5°C. Tuttavia, da venerdì, attendiamoci il secondo tentativo di risalita del caldo africano, anche se le probabilità che il Nord Italia resti ai margini di questa nuova ondata sono piuttosto elevate".

"Ci aspetta, dunque, un vero e proprio braccio di ferro tra il caldo e le correnti più instabili, una dinamica che potrebbe caratterizzare gran parte della seconda metà di luglio", conclude Brescia.