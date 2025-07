Effetti collaterali e rischi del trapianto di capelli: verità e miti

Come ogni intervento chirurgico anche quello di trapianto di capelli può comportare una serie di rischi che vanno tenuti in considerazione.

Il trapianto di capelli è un intervento sempre più diffuso, ma attorno ad esso ruotano ancora dubbi e convinzioni sbagliate. La cosa fondamentale è affidarsi a realtà professionali come la clinica di Masullo Medical Group sul trapianto di capelli per uomini.

Trapianto di capelli: le complicanze alla quale si può andare incontro

Il trapianto di capelli è una procedura sempre più diffusa per la cura della calvizie. Sebbene si tratti di un intervento generalmente sicuro e ben tollerato, ci sono una serie di rischi di cui è sempre bene essere a conoscenza.

Le complicanze che possono insorgere, subiscono delle variazioni a seconda della tecnica utilizzata per effettuare l’intervento: ad esempio nella FUT, dove viene prelevata una sezione di cuoio capelluto, una delle conseguenze inevitabili è la comparsa di una cicatrice nella zona donatrice.

La cicatrice può non solo allagarsi ma in alcuni casi (seppur molto rari), può diventare ipertrofica, lasciando un segno molto evidente sul retro della testa.

Nella FUE i follicoli vengono prelevati singolarmente, questo comporta alla comparsa di piccole cicatrici rotondeggianti molto meno visibili rispetto che nella FUT. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che l'utilizzo di strumenti con un diametro superiore ai 1,1 millimetri, aumenta non solo la visibilità delle cicatrici lasciate ma può anche compromettere in maniera più o meno significativa il risultato estetico.

Vediamo di seguito quali sono le complicanze che possono comparire nel processo di guarigione:

Shock loss: un fenomeno temporaneo e del tutto naturale che consiste nella caduta transitoria dei capelli trapiantati come conseguenza del trauma chirurgico.

Infezioni: sebbene con una corretta cura antibiotica siano piuttosto rare, rappresentano un fattore di rischio non solo della zona donatrice ma anche della zona ricevente.

Follicolite: si tratta di una infiammazione dei follicoli trapiantati e può comparire nelle settimane immediatamente successive all’intervento.

Edema: oppure gonfiore post-operatorio è una conseguenza piuttosto comune, tende a colpire la zona frontale e si risolve nell’arco di alcuni giorni. Inoltre la formazione dell’eritema (che dura per 7-14 giorni), la presenza di sanguinamenti e di ematomi sono tutti eventi assolutamente possibili.

Necrosi tessutale: è fenomeno che si verifica molto raramente e consiste nella morte del tessuto per un insufficiente apporto di sangue.

Sopravvivenza degli innesti: non tutti i follicoli trapiantati aderiscono con successo, questo porta come conseguenza una percentuale di sopravvivenza nettamente inferiore rispetto al risultato previsto.

A livello estetico uno dei rischi maggiori è determinato sia dall’effetto “Halo”, ovvero quando la calvizie progredisce in un’area diversa da quella trapiantata causando un netto contrasto e l’effetto “bambola”, ovvero un risultato assolutamente innaturale degli innesti.

Tra gli effetti collaterali che si presentano in modo più sporadico troviamo la parestesia (ovvero un’alterazione della sensibilità) che può insistere nel lungo periodo, reazioni allergiche ai farmaci utilizzati e agli anestetici e dolore cronico nell’area donatrice.

Prevenzione delle complicanze

Generalmente la prevenzione delle complicanze è un processo che inizia molto prima dell’esecuzione dell'intervento vero e proprio, tramite un’attenta valutazione del paziente atta a identificare per tempo quelle condizioni preesistenti che potrebbero influire sul decorso post - operatorio come ad esempio l’ipertensione o il diabete.

È bene parlare apertamente su eventuale uso di tabacco e di medicinali in quanto possono andare a compromettere il processo di guarigione. Inoltre - in sede di valutazione - è di estrema importanza eseguire un’analisi dettagliata sia dell’età del paziente che dell’evoluzione della calvizie in quanto rappresentano degli elementi determinanti per la pianificazione dell’intervento.

Qualora si tratti di pazienti giovani, il chirurgo deve tenere in considerazione l’eventuale evoluzione della perdita di capelli in modo da prevenire sgradevoli situazioni future: ad esempio qualora si opti di eseguire il trapianto attraverso l’utilizzo della FUT, gli esercizi per il miglioramento dell'elasticità del cuoio capelluto nelle settimane precedenti l’intervento aiutano a migliorare l’aspetto della cicatrice.

L’applicazione di tecniche atraumatiche in tutte le fasi di trapianto aiuta a ridurre in maniera significativa il trauma tessutale aiutando nel processo di guarigione. Inoltre una pianificazione personalizzata dell’intervento aiuta ad individuare sia la corretta angolatura che la naturale direzione dei capelli garantendo dei risultati ottimali.

Inoltre, anche le cure post - operatorie rappresentano un punto cruciale per la prevenzione delle complicanze: con il trattamento antibiotico si va a ridurre il rischio di infezioni, mentre con l’applicazione di apposite pomate si favorisce una guarigione ottimale della zona donatrice.

L’idratazione adeguata degli innesti è essenziale per la loro sopravvivenza, così come l’evitamento all'esposizione della luce solare nelle settimane successive all’intervento.

Reali aspettative

Un aspetto fondamentale per la riduzione dei rischi è la trasparenza prima dell’esecuzione dell’intervento: il paziente deve essere cosciente del fatto che l’intervento non porta alla formazione di nuovi capelli ma bensì distribuisce uniformemente quelli già presenti e che la densità dopo l’operazione non sarà mai uguale a quella prima della calvizie.

Inoltre è indispensabile che i pazienti affetti da calvizie progressiva sappiano che potrebbero sottoporsi a più di un intervento nell’arco della loro vita e che l’uso continuativo di farmaci è fondamentale per il mantenimento dei risultati ottenuti.

Inoltre - il chirurgo - deve sottolineare che in tutti i casi, nessun intervento di trapianto di capelli sarà esente dalla formazione di cicatrici.

Un paziente ben informato e messo a conoscenza di quelle che possono essere le reali aspettative, sarà molto più soddisfatto del risultato finale. Il tempo dedicato dal medico deve essere incentrato non solo sulla consulenza pre - operatoria ma anche sui limiti e le potenzialità dell’intervento.

I miti e i fatti più comuni sul trapianto di capelli

La perdita di capelli è un’esperienza particolarmente impattante che può influire negativamente sulla qualità della vita di moltissime persone. Oggi uno dei metodi più utilizzati per contrastare la calvizie è il trapianto di capelli, una procedura che - grazie all’utilizzo di tecniche innovative - permette di trasportare i follicoli piliferi da una parte all’altra del cuoio capelluto.

Vediamo di seguito quali sono i miti più comuni che girano intorno al trapianto di capelli

Mito: Il trapianto di capelli è una procedura dolorosa



Fatto: Il trapianto di capelli è una procedura che viene sempre eseguita in anestesia per cui il paziente non sente alcun fastidio e ha la possibilità di tornare a casa il giorno stesso dell’intervento.



Mito: Solo gli uomini si sottopongono al trapianto di capelli



Fatto: Si tratta di una vecchia leggenda metropolitana che porta ancora oggi moltissime persone a pensare - in modo errato - che sia un intervento pensato esclusivamente per gli uomini. Infatti si pensa che sulle donne, avendo i capelli più lunghi, il trapianto di capelli dia dei risultati migliori. Indifferentemente dal sesso, sia la FUE che la FUT possono essere utilizzate per ottenere un’ottima ricrescita dei capelli.

Mito: Dopo un trapianto di capelli dovresti evitare lo shampoo



Fatto: La crescita dei capelli appena innestati non viene in alcun modo influenzata dal lavaggio. Per evitare di andare incontro a delle infezioni, la zona trattata deve essere tenuta costantemente pulita e una volta che giunge il momento di farti la doccia, sarà il medico a dirti quali sono le modalità più adatte in modo che quest’ultima venga effettuata con la massima sicurezza.

Sebbene siano molteplici i miti che sono stati costruiti intorno al trapianto di capelli, è sempre bene ricordare che si tratta di una procedura chirurgica eseguita da un medico esperto nel settore.

Per prevenire al massimo i rischi e le complicanze nel post - intervento sono essenziali non solo una pianificazione accurata ma anche una completa valutazione del paziente e l’adozione di tecniche innovative.











