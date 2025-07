Pini tagliati nel giardino delle scuole, il Sindaco Beltrame ribatte alle minoranze: "Pretestuoso dire che non c'è stata trasparenza"

"Ci sembra pretestuoso dire che non c'è stata trasparenza da parte della maggioranza, perché abbiamo dato massima evidenza e risalto al progetto perchè ne andiamo orgogliosi".

Il Sindaco Marco Beltrame risponde agli attacchi delle minoranze che congiuntamente hanno scritto una missiva con lo scopo di ottenere la documentazione relativa alla riqualificazione del giardino pubblico delle scuole elementari e dell'infanzia di Celle Ligure.

"Il 28 novembre del 2024 in consiglio comunale è stata votata la ratifica alla variazione al bilancio previsionale 2024-2026 che conteneva 367mila euro di avanzo d'amministrazione da utilizzare per il finanziamento di nuove aule e per la riqualificazione dell'area pertinenziale delle scuole, cioè i giardini. La votazione di questa ratifica è stata di 8 favorevoli per la maggioranza e 4 astenuti per la minoranza - fa una cronistoria il primo cittadino cellese - Il 19 dicembre 2024 è stato portato un aggiornamento al programma triennale lavori pubblici 2024-2026 e all'interno di questa delibera era espressamente indicata riqualificazione area di pertinenza della scuola Baodo importo 200mila finanziato con fondi comunali fanno parte di quei 367mila euro del consiglio comunale di novembre. La votazione è stata di 9 favorevoli per la maggioranza e 4 astenuti per la minoranza. Le uniche richieste che sono state fatte sono per gli asfalti e sull'aula in più da aggiungere nelle scuole, nessuna richiesta sul progetto dei giardini".

"In data 18 gennaio 2025 è uscita la notizia del progetto (leggi QUI) il più possibile dettagliato, il 6 febbraio a fronte di una legittima richiesta della consigliere Mordeglia le sono stati inviati vari documenti: la relazione del progettista sui nuovi giardini contenente la relazione generale, tecnica, stima dell'opera, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma e molte tavole grafiche e elaborati. Tra gennaio e febbraio nei vari incontri che la nostra maggioranza ha effettuato le frazioni a tutti i cittadini abbiamo presentato spiegando il progetto.

"L'unica perizia che esiste, sugli alberi dei giardini è una perizia che noi ereditiamo è del 2023, che pone tutti gli alberi tranne uno in classe C, una classe non di certo iper sicura, ma in tutte le schede di ogni singolo albero è presente questa avvertenza: 'esposizione ai venti rischio elevato'. I pini 1-2-3 della stessa perizia sono stati tagliati nel marzo 2024 legittimamente dalla passata amministrazione ed erano sopra il parcheggio del Pozzuolo e non sopra la testa dei bambini" conclude Beltrame.