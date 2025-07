Alassio sempre più cardioprotetta: nuovo defibrillatore all’Istituto Salesiano “Don Bosco”

Dopo i venti defibrillatori recentemente donati al Comune di Alassio grazie alla collaborazione tra l’agenzia 7Events di Milano, guidata da Massimo Turturro, e Acqua Sant’Anna, un’ulteriore apparecchiatura DAE è stata offerta dalle Onoranze Funebri Tomati. Il dispositivo è stato consegnato al Comune, che lo ha destinato all’Istituto Salesiano “Don Bosco”.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del presidente del Consiglio comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda, dei titolari delle Onoranze Funebri Tomati e di una rappresentanza dell’Istituto.

“Questo ulteriore gesto di generosità – commenta il presidente del Consiglio comunale con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda – è un supporto concreto per tutelare al meglio la salute della nostra comunità. L’Istituto Salesiano, a cui abbiamo deciso di destinare questa apparecchiatura, è un punto di riferimento fondamentale per la formazione dei giovani, e dotarlo di un defibrillatore significa aumentare il livello di sicurezza. Un aspetto ancor più rilevante se consideriamo che all’interno della struttura si svolgono attività sportive sia in ambito scolastico sia aperte alla cittadinanza, grazie al Campo delle Bandiere che è stato recentemente riqualificato e reso accessibile al pubblico in fasce orarie dedicate”.