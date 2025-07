Gruppo Badano, raccolti 5mila euro per la Fondazione GaslinInsieme dell’ospedale Gaslini

Questa bella giornata all’insegna della solidarietà è stata possibile grazie alla partecipazione di diverse realtà del territorio: Nella Valigia della Buru che ha impreziosito gli stand con le sue creazioni di ecodesign; JMX Scuola Cross che ha dato l’opportunità ai più piccoli di sfrecciare sulle minimoto; RB Plant Albenga, C&G Gerolamo Calleri e Claudio, Paolo Maglio che hanno donato le piante di fine stagione offrendo loro una seconda possibilità; Must Tatoo con i prodotti della nuova linea per la protezione della pelle in vista della stagione estiva; Sommariva con i deliziosi sughi della tradizione ligure; Foto PF che ha dato l’opportunità di scattare un ricordo.