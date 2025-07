Navigare Libera arriva a Savona, un incontro su porti e criminalità

Prosegue il viaggio di Navigare Libera, il progetto itinerante di Libera che attraversa in barca a vela le coste liguri per promuovere giustizia sociale e confronto sui temi dell’antimafia. La tappa di Savona, in programma lunedì 21 luglio alle ore 21 presso il NuovoFilmstudio (Piazza Rebagliati 6), sarà dedicata a un tema cruciale per il territorio: gli interessi criminali legati al sistema portuale.

L’incontro, intitolato “Savona, gli interessi criminali e i porti”, vedrà la partecipazione di Chiara Venturi e Luca Traversa, entrambi Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Savona, che porteranno un’analisi fondata sull’esperienza giudiziaria e investigativa del contesto locale. A moderare l'incontro sarà Marco Antonelli di Libera, mentre l’introduzione sarà affidata ad Andrea Palermo di Libera Savona.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rientra nel calendario di “Navigare Libera”, un percorso di dieci giorni che coinvolge attivisti, artisti, giornalisti e realtà sociali in otto tappe lungo la Liguria, nell’ambito della campagna nazionale “Fame di verità e giustizia”, lanciata da Libera in occasione del trentennale dell’associazione. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città di Savona.