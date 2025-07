Batterio mangiacarne uccide 4 persone, Bassetti: "Colpa del clima"

(Adnkronos) - "Emergenza in Florida: 4 morti solo in questo 2025 per un'infezione sostenuta da un batterio chiamato Vibrio vulnificus", un germe definito "batterio mangiacarne" e che sta rappresentando una minaccia crescente per l'uomo, complice il cambiamento climatico. Lo segnala via social l'infettivologo Matteo Bassetti.

Il Vibrio vulnificus viene detto 'mangiacarne' perché "dà dei quadri di infezione gravissima a carico della pelle", spiega il primario del Policlinico San Martino di Genova. "Penetra attraverso le ferite" e può scatenare "un'infezione necrotizzante per la quale è necessaria in certi casi l'amputazione, e addirittura in alcuni casi l'amputazione non è sufficiente perché si può arrivare appunto a situazioni mortali. Perché è arrivato questo batterio? A causa dei cambi climatici: gli uragani, le tempeste hanno fatto sì che questo batterio arrivasse agli uomini attraverso l'acqua salmastra. Dall'acqua salmastra - descrive Bassetti - ad esempio attraverso una ferita a un piede, a una gamba o a un braccio", il Vibrio vulnificus "può penetrare nell'organismo e sostenere questa grave infezione".

Il batterio può anche arrivare dal cibo, "per esempio attraverso i molluschi, le ostriche", precisa l'esperto. "Nella maggioranza dei casi fortunatamente non provoca un quadro aggressivo, semplicemente diarrea, vomito, quindi problemi gastroenterici, però in alcuni casi purtroppo è causa di infezioni davvero impegnative e mortali. Ma questo - ripete il medico - è il frutto dei cambi climatici".