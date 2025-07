Inchiesta urbanistica Milano, Sala vestito da carcerato in post consigliere comunale Fratelli d'Italia

(Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, immortalato su una poltrona con indosso una tuta da carcerato a strisce bianche e nere con tanto di palla al piede. E' la foto postata su Facebook dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Enrico Marcora. Un'immagine creata probabilmente con l'intelligenza artificiale, sulla base di un celebre scatto del 2019 che immortalava il primo cittadino di Milano con dei calzini arcobaleno per sostenere i diritti Lgbtq+ in occasione del Pride e che arriva dopo la notizia che il sindaco risulta indagato nell’inchiesta milanese sull’urbanistica.

Tra i tanti like al post, accompagnato dagli hashtag 'peggiorsindacodalDopoguerra' e 'Sala', qualcuno fa notare che l’immagine "non è di gran gusto" e che risulta "inopportuna". E ancora: “Questa è la serietà della politica italiana - scrive un utente -. Un politico che pubblica sfottò da stadio su un altro politico. Forse la generazione di classe politica più bassa della storia. Speriamo che la nuova generazione si comporti in maniera più costruttiva”.