Savona, il poeta Franco Arminio presenta il libro "Caraluce" a "Parole ubikate in mare"

Lunedì 21 luglio alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, il poeta e regista Franco Arminio presenterà il suo ultimo libro Caraluce (Rizzoli), accompagnato da Renata Barberis e Silvia Schiaffino.

L’incontro, a ingresso gratuito, fa parte della rassegna “Parole ubikate in mare”. In caso di pioggia si terrà al coperto, nell’Atrio del Comune, adiacente alla piazza.

Caraluce è un atlante di “paesi invisibili” che nascono ai confini del mondo reale, piccoli strappi impercettibili che parlano della forza immaginativa, della sua bontà e della sua letizia. Questi luoghi fantastici danno voce a un bisogno profondo: quello di spazi in cui sentirsi attraversati dalla scintilla della fantasia.

Tra le pagine del libro ci si ritrova in paesi dove si accendono sigarette con i lampi, o in villaggi poggiati su una mandria di cavalli o su uno sbadiglio. Non esiste un solo paese descritto da Arminio in cui non si vorrebbe abitare almeno per un giorno, felici di dimenticare – anche solo per un attimo – la mestizia del tempo presente, fatto di cose inchiodate a un realismo stanco, che spesso confina l’immaginazione nel mondo del superfluo.

È invece lo “scatto nell’impensato” – come scrive Arminio – a darci lo slancio per andare avanti, a spingerci a cercare paesi e paesaggi nuovi, reali o immaginari, che solo lo stupore può scoprire.

Franco Arminio è un autore amatissimo, oltre che scrittore, regista e “paesologo”. Nei suoi libri e documentari racconta i piccoli paesi d’Italia, con uno sguardo capace di cogliere la poesia del quotidiano. Tra le sue opere più note si ricordano Lettera a chi non c’era, Studi sull’amore, Canti della gratitudine, Cura dello sguardo, Infinito senza farci caso e Accorgersi di essere vivi. Ha vinto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Stephen Dedalus, il Premio Carlo Levi, il Premio Volponi, il Premio Brancati e il Premio Letterario Camaiore. Collabora con testate come Il Corriere della Sera, Il Manifesto, Il Mattino e Il Fatto Quotidiano. Dal 2024 conduce il programma La biblioteca dei sentimenti, in onda il sabato pomeriggio su Rai 3.

