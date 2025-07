Albenga, oltre 3.000 euro donati a Bastapoco Odv: successo per la partita in memoria di Davide Meirana

Una serata di sport, emozioni e solidarietà: ha raccolto oltre 3.000 euro la partita di beneficenza "Una serata per Davide", disputata al campo sportivo di Ceriale in memoria di Davide Meirana, scomparso prematuramente lo scorso settembre e rimasto nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il ricavato è stato interamente devoluto a Bastapoco Odv, associazione di volontari impegnata nel sostegno a domicilio dei malati oncologici.

L’evento è nato per ricordare non solo un uomo di sport, ma soprattutto un amico speciale, grande tifoso del Genoa, capace di lasciare un segno indelebile nel calcio dilettantistico ligure. A sfidarsi sul campo, le squadre Rossi contro Blu: ex compagni, amici e "vecchie glorie" con cui Davide ha condiviso carriera e spogliatoio.

Ex calciatore di Rivarolese, Culmv, Italstrade, Alassio e Ceriale, Davide ha ricoperto anche il ruolo di viceallenatore a Ceriale e con Pietro Buttu a Laigueglia e Finale. Tra i presenti anche volti noti del calcio ligure come Davide Sancinito, Alessandro Prestia e lo stesso Buttu.

“Una serata speciale per una causa importante – ha commentato il presidente di Bastapoco Mario Baruchello –. Il campo si è riempito non solo di sport, ma di affetto autentico”.

“Un risultato straordinario – continua -, nato per onorare Davide e lasciare un segno concreto nel suo nome. Grazie a tutti, in particolare all’Inter Club Albenga, a Silvana, moglie di Davide, e a Ceriale Progetto Calcio", conclude Baruchello.

La serata è stata organizzata dagli amici di Davide, che hanno coinvolto gli ex compagni delle squadre in cui ha militato.

