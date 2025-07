A Viterbo il 28 settembre la prima Half Marathon-Città dei Papi

VITERBO (ITALPRESS) - Una mezza maratona che va oltre la strada, all'insegna dei grandi obiettivi comunitari quali il contrasto alla sedentarietà, la prevenzione sanitaria, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo sostenibile. Il 28 settembre prossimo si terrà la prima edizione della "Viterbo Half Marathon-Città dei Papi", che nasce nell'ambito della Settimana Europea dello Sport 2025 (23-30 settembre), iniziativa lanciata dalla Commissione Europea dal 2015 per promuovere l'attività fisica e uno stile di vita salutare in tutta l'Unione. Il progetto - promosso dal Parlamento e dalla Commissione UE e da Opes, con il patrocinio del Comune di Viterbo - è stato illustrato a Palazzo dei Priori, in Sala Consiliare. Presenti Chiara Frontini, sindaca di Viterbo; Juri Morico, presidente Nazionale OPES e membro della Giunta Coni; Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo; Giuseppe Andreana, presidente regionale Cip Lazio; e Andrea Ruggeri, vicepresidente vicario Coni Lazio. La mezza maratona, gratuita per tutti i partecipanti, coprirà un percorso tra i quartieri di Viterbo, con partenza da Via Guglielmo Marconi e arrivo in Piazza San Lorenzo (Palazzo dei Papi). Oltre alla competizione principale sono previsti percorsi inclusivi e non competitivi per famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità ma anche accoglienza, assistenza e sicurezza per atleti e pubblico grazie al supporto di volontari, protezione civile, forze dell'ordine. Nel centro della città, dal 26 al 28 settembre, sarà allestito il Villaggio dello Sport per quella che sarà una manifestazione polifunzionale, ispirata ai principi della Settimana Europea dello Sport, che propone la presenza di stand, attività ludico-sportive e convegni. Tra questi, presso la Sala Regia del Comune di Viterbo, avrà luogo l'incontro pubblico rivolto a cittadini e giovani delle scuole "Facciamo Sport per l'inclusione", con la partecipazione della stessa Antonella Sberna, i parlamentari europei, i rappresentanti istituzionali del territorio e le realtà co-organizzatrici dell'iniziativa. "Anche Viterbo ha la sua mezza maratona. La HalfMarathon-Città dei Papi fa segnare un passo importante verso una città che si modernizza, cresce, si fa conoscere - ha sottolineato la sindaca Chiara Frontini - Un evento che racchiude già nel nome un importante riferimento alla nostra identità e alla nostra storia. Un'iniziativa che rappresenta un momento importante per la nostra città, nell'ambito della Settimana Europea dello Sport, un'occasione per rafforzare il senso di comunità e mettere in luce le eccellenze del nostro territorio, invitando e coinvolgendo atleti, giovani e cittadini a condividere un'esperienza di sport, salute e valore sociale". Morico, che ha portato anche i saluti del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, ha evidenziato come "questa collaborazione di Opes con le istituzioni europee (Parlamento e Commissione) e il Comune di Viterbo vada ad arricchire in maniera significativa il palinsesto della Settimana Europea dello Sport, consentendo a cittadini e amatori la piena partecipazione e una nuova prospettiva su una delle città più belle d'Italia, una promessa di promozione della cultura sportiva, ma non solo. A corredo della gara podistica principale, infatti, si svolgeranno anche attività su percorsi inclusivi e non competitivi per famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità. Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo in un percorso più ampio che mette al centro sempre di più lo sport sociale, di base, per tutti". "Da Bruxelles portiamo a Viterbo la Half Marathon, in occasione del decimo anniversario della Settimana Europea dello Sport - le parole di Antonella Sberna - Un evento di grande condivisione per il nostro territorio, per riaffermare con forza i valori della nostra comunità. Viterbo diventa così il palcoscenico di una manifestazione nazionale capace di unire in un'unica grande corsa collettiva. Proprio come in una maratona, un passo dopo l'altro - con fatica, sudore e tenacia - corriamo insieme verso un futuro più coeso e solidale. E' un patrimonio sociale, civile e culturale che, attraverso lo sport, incarna i valori di un'Europa più giusta ed inclusiva". - credit foto: Ilaria Fochetti OPES -(ITALPRESS).