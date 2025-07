Gaza, raid aereo su Deir al-Balah. Onu: "Colpo devastante da esercito Israele"

(Adnkronos) - Le Idf hanno condotto raid aerei su Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, come riportano i media palestinesi. I raid sono stati eseguiti dopo che ieri l'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti di Deir al-Balah di evacuare verso sud, Secondo l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari si è trattato di un "ulteriore colpo devastante" per gli aiuti umanitari.

"Il massiccio ordine di evacuazione, emesso dall'esercito israeliano, ha inferto un ulteriore colpo devastante alle già fragili linee vitali che mantengono in vita le persone nella Striscia di Gaza", ha dichiarato l'ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari in una nota.

"L'Idf espande le sue attività in una zona in cui non aveva operato prima" aveva dichiarato ieri il portavoce in lingua araba dell'Idf, Avichay Adraee, in un post su X. Secondo stime risalenti allo scorso maggio, nella zona centrale della Striscia vivono 350mila palestinesi, scrive il Times of Israel.

Parlando ieri alle truppe a Gaza City, il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Eyal Zamir aveva spiegato che "successi operativi - l'eliminazione dei terroristi, la distruzione delle infrastrutture sopra e sotto terra, la conquista e la bonifica di vaste aree - consentiranno di apportare un cambiamento nei modelli operativi, rafforzando i punti di forza del nostro esercito". Le Idf, aveva concluso, "eserciteranno una pressione sempre maggiore su Hamas e ridurranno l'erosione delle nostre forze".