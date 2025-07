Porta a porta, una cittadina denuncia: "Sporcizia e degrado ovunque. Chi amministra non se ne rende conto"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Come molti, sono costretta a manifestare l’incuria e il degrado che si notano in tutto il centro di Savona: sacchi d’immondizia, rifiuti sparsi e cestelli di cui non si capisce bene quando verrà effettuato il ritiro".

"Ho uno studio in via Famagosta, vicino alla Torretta, e davanti al portone c’è un degrado fatto di sacchetti sparsi, bidoncini, ecc".

"Tutte le persone che entrano osservano con tristezza questa sporcizia e questo degrado, e dispiace veramente che chi amministra questa città non si renda conto di tutto questo".