Qual è la differenza tra impianti elettrici civili e industriali?

Sebbene il loro scopo finale sia il medesimo, ovvero distribuire energia elettrica in modo sicuro ed efficiente, gli impianti elettrici civili e quelli industriali rappresentano due mondi progettuali e normativi profondamente diversi; comprendere queste distinzioni, quindi, è fondamentale. La progettazione e la realizzazione di impianti elettrici industriali , ad esempio, richiedono competenze e conoscenze normative che vanno ben oltre quelle per un impianto domestico.

In entrambi i casi, però, emerge una costante imprescindibile: la necessità di affidarsi a professionisti qualificati e a fornitori specializzati, capaci di garantire prodotti e marchi di alta qualità, unici garanti di sicurezza e affidabilità.

L’impianto elettrico civile

L'impianto elettrico civile è quello che troviamo nelle nostre case, negli uffici e nei piccoli negozi. È progettato per alimentare carichi a bassa potenza, come elettrodomestici e sistemi di illuminazione, con una tensione monofase a 230V e una potenza che raramente supera i 6 kW. La sua progettazione è regolata dalla norma CEI 64-8, che non si limita a definire i requisiti minimi di sicurezza, ma stabilisce anche dei livelli prestazionali. Un impianto di Livello 1 (Base) garantisce la sicurezza e il funzionamento essenziale. Un Livello 2 (Standard) offre un maggiore comfort, con più punti prese e un numero superiore di circuiti protetti. Il Livello 3 (Domotico) rappresenta il vertice, integrando funzioni di automazione per la gestione di luci, tapparelle e carichi, migliorando l'efficienza energetica e il comfort abitativo.

Gli impianti industriali

Questi sistemi, oltre ad essere più complessi, sono realizzati per sopportare potenze enormemente superiori, alimentando macchinari, motori e intere linee di produzione con tensioni trifase a 400V. La progettazione deve considerare la continuità del servizio come un fattore vitale: un fermo macchina può causare perdite economiche ingenti, perciò si ricorre spesso a gruppi di continuità (UPS) e generatori di emergenza. L'ambiente di installazione è un'altra variabile critica. I componenti devono avere gradi di protezione (IP) adeguati a resistere a polvere, umidità e getti d'acqua. In ambienti a rischio di esplosione, come nell'industria chimica o petrolchimica, è obbligatorio l'uso di apparecchiature conformi alla direttiva ATEX. La robustezza e la resistenza a stress meccanici e termici sono requisiti fondamentali.

La differenza è anche nei componenti

In un impianto civile si usano cavi di sezione ridotta, mentre in ambito industriale sono necessari cavi di potenza di grande diametro, spesso armati per resistere a schiacciamenti. Un interruttore differenziale ("salvavita") domestico è un dispositivo semplice e standardizzato; un interruttore automatico industriale è un apparato complesso, regolabile, capace di interrompere correnti di guasto migliaia di volte superiori e di dialogare con altri sistemi di protezione. Anche i quadri elettrici sono diversi: da un piccolo centralino in plastica per un appartamento si passa a imponenti armadi metallici (quadri di distribuzione) che occupano intere stanze e gestiscono la distribuzione dell'energia in modo controllato e in vari settori.















