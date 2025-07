Savona, la giornalista e storica Paola Caridi a Ubikate25 con l’incontro "Palestina: storie di un popolo che (r)esiste"

Venerdì 25 luglio alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, si terrà un importante incontro pubblico con la giornalista e storica Paola Caridi, dal titolo “Palestina: storie di un popolo che (r)esiste”. L’evento sarà condotto da Renata Barberis e Lorenzo Caviglia, con il supporto dell’Associazione culturale Liguria Palestina, Officina della Pace e Bottega della solidarietà. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa rientra nel ciclo “Parole ubikate in mare”, promosso dalla Libreria Ubik in collaborazione con il Comune di Savona, il Comune di Albissola Marina e con il contributo di BPER Banca.

In caso di pioggia, l’incontro potrebbe essere spostato all’Atrio del Comune adiacente alla piazza, oppure rinviato a data da definire. Si consiglia di consultare i canali social della libreria per eventuali aggiornamenti.

Nel corso dell’incontro, Paola Caridi affronterà il tema della tragedia in atto nella Striscia di Gaza e delle condizioni disperate in cui versa la popolazione palestinese. Secondo la storica, quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria operazione di sterminio da parte di Israele. Almeno 50.000 civili hanno perso la vita in Palestina, mentre oltre 1,3 milioni di persone, tra cui più di 610.000 bambini, risultano sfollate e intrappolate nella Striscia di Gaza, senza possibilità di fuga. Gli attacchi israeliani si fanno sempre più violenti, mentre la popolazione è allo stremo, decimata non solo dalle bombe ma anche dalla fame.

Caridi denuncia il blocco di 80.000 metri quadri di aiuti umanitari da parte di Israele. La fame, utilizzata come arma di guerra, è espressamente vietata dal diritto internazionale e considerata un crimine di guerra, così come lo è l’ostruzione all’assistenza umanitaria. Il 93% dei bambini di Gaza è oggi a rischio critico di carestia, e il web è ormai invaso da video in cui i bambini implorano cibo. Israele, intanto, impedisce anche l’ingresso di aiuti essenziali come sedie a rotelle, filtri per l’acqua e medicinali.

Lo scenario descritto da Paola Caridi è quello di un genocidio in corso. Una denuncia condivisa anche da storici come Tomaso Montanari, con cui ha lanciato, il 24 maggio scorso, la mobilitazione “Un sudario per Gaza”, che ha visto piazze e balconi delle città italiane riempirsi simbolicamente di teli bianchi, a rappresentare le vittime innocenti.

A livello internazionale, crescono le richieste per bloccare l’invio di armi a Israele, applicare sanzioni e far rispettare i mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e del ministro della difesa Yoav Gallant. In Italia, però, è passata solo una mozione generica che invita a “sostenere ogni tentativo di soluzione negoziata” – una posizione ritenuta da molti vaga e insufficiente davanti alla gravità della situazione.

In un momento storico così drammatico, l’appello di Paola Caridi è chiaro: ognuno di noi deve fare la propria parteper fermare il genocidio e sostenere il diritto del popolo palestinese a vivere in pace e dignità.

Paola Caridi ha vissuto per anni in Medio Oriente, tra Il Cairo e Gerusalemme. Fondatrice e corrispondente dell’agenzia Lettera22, ha collaborato con importanti testate italiane e internazionali, occupandosi a lungo della storia politica contemporanea del mondo arabo. Tra i suoi libri più noti: Arabi invisibili, Hamas, Gerusalemme senza Dio e La storia dell’altro.

