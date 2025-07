Progetto Mammella di Fondazione ANT Albenga: controlli gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

Appena concluse le giornate del “Progetto Tiroide”, gli instancabili volontari della Fondazione ANT – Delegazione di Albenga, grazie alle loro raccolte fondi e al contributo di alcuni sostenitori, sono già pronti a offrire alla cittadinanza due giornate di un altro importante progetto oncologico.

Questa volta si tratta del Progetto Mammella: infatti, nelle date del 30 e 31 luglio, sarà possibile sottoporsi, presso gli ambulatori medici dell’AVIS Comunale di Albenga, in via Cavour 3, a visite senologiche integrate da ecografia, per la diagnosi precoce di lesioni mammarie sospette.

Le visite, dedicate alla cittadinanza, saranno prenotabili dal 24 luglio (esclusivamente dalle ore 9:30 alle 11:30, esclusi i weekend e fino a esaurimento posti) al numero 342 7646010.

“Voglio ringraziare i volontari della Delegazione di Albenga, che quotidianamente dedicano tempo e impegno nella raccolta fondi per poter offrire le visite mediche oncologiche”, dichiara Cristina Pavanelli, presidente della Delegazione ingauna.

“In un momento in cui la sanità nazionale è in affanno, credo che l’operato della Fondazione ANT sia di fondamentale importanza nella prevenzione oncologica. Però, senza i giusti contributi, tutto ciò è difficile da realizzare. Perciò invito tutti a venire al Charity Da Cuore a Cuore, in via Roma 46 ad Albenga, a fare i vostri acquisti solidali.”

Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile: 1 donna su 8 viene colpita da questa malattia nel corso della vita. La prevenzione rappresenta l’arma più efficace per combattere questa patologia.

Eccezionale sotto i 20 anni e raro tra i 20 e i 29 anni, il tumore alla mammella diventa più frequente dopo i 30 anni, raggiungendo la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni, con un aumento relativo con il progredire dell’età.

Con il Progetto Mammella, la Fondazione ANT offre visite senologiche integrate da ecografia e/o mammografia per la diagnosi precoce di lesioni mammarie sospette.

Il percorso diagnostico di base promosso dalla Fondazione ANT, in ambito senologico, prevede:

Visita senologica

L’esame clinico è condotto da uno specialista senologo, previa acquisizione di tutte le informazioni anamnestiche (personali, familiari), con valutazione degli eventuali fattori di rischio.

La visita consiste in un attento esame clinico mirato alla regione mammaria e ascellare, cui segue l’esecuzione delle indagini strumentali del caso.

Ecografia

Si tratta di un esame morfologico con ultrasuoni della ghiandola mammaria, che permette l’identificazione e la caratterizzazione dei noduli mammari.

L’ecografia è l’indagine preferenziale nelle donne giovani o con seno denso, a prevalente componente ghiandolare, indipendentemente dall’età.

La realizzazione di questo progetto è possibile grazie all’operato dei volontari della Delegazione di Albenga, al patrocinio del Comune di Albenga, all’ospitalità dell’AVIS Comunale di Albenga e al sostegno di BIPADUE S.r.l., Opalbenga e della Tipografia Ciuni.

Si può rimanere informati sui progetti della Delegazione di Albenga presso il Charity Point Da Cuore a Cuore ANTin via Roma 46 e attraverso le pagine Facebook “ANT in Liguria” e Instagram @merc_ant_ino.albenga.