Incendio in villaggio turistico a Cirò Marina, oltre 180 persone evacuate

(Adnkronos) - Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore l'area boschiva attorno al villaggio turistico 'Volvito' a Cirò Marina, nel Crotonese. Gli ospiti della struttura, oltre 180 persone, sono stati fatti evacuare per ragioni di sicurezza e hanno trovato riparo sul promontorio Madonna di Mare, dove è stato allestito un campo di emergenza. Sul posto sono al lavoro squadre di vigili del fuoco, uomini e mezzi di Calabria Verde, elicotteri della Protezione civile e un canadair per cercare di domare le fiamme.

Il Comune di Cirò Marina ha attivato il Centro operativo per le emergenze; nel frattempo, sempre per ragioni di sicurezza, è stato chiuso temporaneamente un tratto della Strada statale 106 e della linea ferroviaria. Al momento non risultano danni a persone o cose, solo tanto spavento.