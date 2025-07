Mondiali di scherma, tre medaglie per l'Italia: Favaretto, Curatoli e Cristino in bronzo

(Adnkronos) - Tre medaglie di bronzo conquistate oggi dall'Italia ai Mondiali di scherma di Tbilisi. Martina Favaretto, Luca Curatoli e Anna Cristino sono tutti sul podio con la medaglia di bronzo.

Martina Favaretto conquista la medaglia di bronzo nel fioretto individuale ai campionati del mondo di Tbilisi. L'azzurra cede in semifinale alla statunitense Lee Kiefer, bi-campionessa olimpica, con il punteggio di 15-10. Kiefer affronterà per l'oro la francese Pauline Ranvier, vincitrice sull'altra azzurra Anna Cristino, anche lei sul podio con la medaglia di bronzo.

Luca Curatoli vince la medaglia di bronzo nella sciabola individuale ai campionati del mondo di scherma di Tbilisi. Il napoletano si arrende in semifinale al francese Jean-Philippe Patrice per 15-13. Come lui anche l'egiziano Ahmed Hesham è bronzo, dopo aver persoper 15-10 contro l'atleta di casa, il georgiano Sandro Bazdze. È lui a vincere l'oro, dopo l'incontro con il francese Jean-Philippe Patrice, finito 15-9.