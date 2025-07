Leclerc, messaggio alla Ferrari: "Va bene imparare, ma vorrei vincere"

(Adnkronos) - "In gara ho avuto un'attitudine diversa, ma in partenza non credo sia cambiato molto. Sapevo che se Norris avesse difeso l’interno si sarebbe trovato in una posizione difficile con le macchine davanti, mentre ero più libero all'esterno". Così ha parlato il pilota della Ferrari Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport, dopo il quarto posto nella gara sprint del Gp del Belgio sul circuito di Spa.

Il monegasco ha commentato poi la nuova sospensione posteriore con cui la Rossa si è presentata in Belgio: "C’è ancora tanto lavoro da fare, stavo spingendo ma eravamo comunque a 4 decimi ogni giro. Facciamo fatica e impariamo tanto. Imparare va bene ma vorrei vincere".