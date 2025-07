Tour de France, Pogacar trionfa ma Van Aert gli toglie ultima tappa

(Adnkronos) - Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025 già a 50 km dal traguardo dell'ultima tappa, grazie al tempo neutralizzato per evitare rischi di cadute agli uomini di classifica. Subito dopo si toglie panni del freddo calcolatore che aveva indossato nelle ultime tappe, passa l'attacco con la potenza che tutti conoscono e prova a conquistare anche Parigi ma Wout Van Aert gli rovina i piani.

L'ultima tappa del Tour è del belga della Visma Lease a Bike, e per una volta quella che era la passerella finale della corsa gialla si trasforma in una tappa vera. L'arrivo è in solitaria, 19" dopo arriva Davide Ballerini (XDS Astana), subito dopo Matej Mohoric (Bahrain Victorious), solo quarto il fuoriclasse in giallo. Sesto posto per Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).

Lo sloveno attacca già dalla prima salita, delle tre complessive, di Montmartre: la testa è libera dopo la neutralizzazione del tempo di classifica generale, e ora può rischiare il tutto per tutto per prendere anche Parigi, e in maglia gialla. Il secondo attacco sulla ritrovata salita rende chiara la tattica: guizzo in ascesa, controllo in discesa e in piano, e nel frattempo Parigi viene sommersa dall'acquazzone. Tutto cambia ed è Van Aert a ribaltare quello che sembrava il solito copione dello sloveno che quando decide di vincere lo fa: attacca sull'ultima salita, e sul tratto più duro, ai piedi del Sacro Cuore e stacca la maglia gialla di sei secondi in poche centinaia di metri. Per i colori italiani l'unica soddisfazione da classifica è lo sprint finale vinto da Jonathan Milan che dimostra di meritare in pieno la maglia verde, terzo italiano dopo Bitossi e Petacchi a conquistarla.