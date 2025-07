Tregua “tattica” a Gaza per invio aiuti umanitari

ROMA (ITALPRESS) - Il governo israeliano, sotto la pressione internazionale, ha disposto la ripresa degli aiuti e annunciato una tregua umanitaria oggi a Gaza per consentirne la distribuzione. L'esercito israeliano, si legge in un comunicato pubblicato su Telegram, ha annunciato una "pausa tattica" delle sue operazioni nella Striscia di Gaza per permettere un maggiore afflusso di aiuti umanitari nel territorio. L'Idf attua un cessate il fuoco in diversi centri abitati dell'enclave palestinese dalle 10 alle 20.La "pausa tattica" delle operazioni dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza annunciata oggi sarà in vigore a livello locale "ogni giorno fino a nuovo avviso", ha reso noto l'Idf sempre su Telegram.Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di avere già effettuato lanci di cibo dal cielo.- foto Ipa agency -(ITALPRESS).