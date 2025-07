Trump 'bara' a golf? Un video mostra l'aiutino al presidente

(Adnkronos) -

Donald Trump bara a golf? Il presidente degli Stati Uniti negli ultimi giorni ha soggiornato nel suo resort di Turnberry, in Scozia. Prima di concludere l'accordo sui dazi con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Trump si è cimentato sui green del percorso.

Un video in particolare rimbalza sui social per documentare le prestazioni del presidente golfista. E nel mirino finisce la condotta di uno dei caddie di Trump. Il presidente, al volante di una golf car, arriva nei pressi di un bunker per prepararsi a sferrare il prossimo colpo. La sua pallina, a quanto pare, è finita nell'erba alta o nella sabbia: diventerebbe complicato rispettare il par e continuare a giocare senza dover ricorrere a colpi supplementari.

Le immagini mostrano l''aiutino' del caddie che agevola la partita presidenziale. Uno dei collaboratori con pettorina rossa precede Trump e, con gesto disinvolto, lascia cadere una pallina in una posizione più agevole: la palla non è sul fairway, dove dovrebbe essere, ma non è nemmeno intrappolata nell'erba alta. Trump scende dal veicolo e si prepara a giocare senza battere ciglio...