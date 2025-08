Continua la rassegna culturale "Divina in blu": il 30 luglio serata dedicata al Purgatorio di Dante

In una gremita piazza dei Leoni, ad Albenga, ha preso il via ieri sera, martedì 29 luglio, la rassegna culturale “Divina in Blue”, originale progetto che unisce la potenza della poesia dantesca alle sonorità avvolgenti del grande jazz americano.

La prima delle tre serate in programma è stata dedicata all’Inferno, accompagnato dalle musiche intense e visionarie di Thelonious Monk, e ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, emozionando i presenti con un connubio inedito di arte, parole e musica.

A guidare il pubblico nel viaggio tra i versi immortali di Dante è stato Giannino Balbis, ex docente, poeta e saggista, ideatore del format insieme al maestro Alessandro Collina, pianista jazz di fama internazionale, che ha curato l’intero accompagnamento musicale della serata. A condurre l’incontro con sensibilità e ritmo è stata Maria Vittoria Barroero, che ha saputo creare un filo narrativo coinvolgente tra i momenti poetici e quelli musicali.

“Divina in Blue” propone ogni sera una cantica della Divina Commedia abbinata a un gigante del jazz: dopo l’Inferno con Monk, questa sera sarà la volta del Purgatorio, con le sonorità raffinate di George Gershwin, mentre mercoledì 31 luglio si chiuderà con il Paradiso, sulle musiche ispirate e luminose di Duke Ellington.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, presente in piazza, ha commentato con entusiasmo l’inizio della rassegna: “È stata una serata davvero emozionante. ‘Divina in Blue’ è un progetto culturale di altissimo livello, capace di avvicinare il pubblico a Dante attraverso un linguaggio universale come quello della musica. Albenga si conferma ancora una volta una città attenta alla cultura, capace di proporre eventi innovativi e profondi che valorizzano i nostri spazi e il nostro patrimonio.”

La rassegna, oltre all’aspetto spettacolare, offre anche uno spunto di riflessione e approfondimento: al termine di ogni serata, il pubblico ha la possibilità di partecipare a un dibattito libero su Dante e il jazz, in un clima informale e stimolante.

Appuntamento dunque questa sera alle 21.30 in piazza dei Leoni per il secondo capitolo di questo viaggio poetico-musicale. Dopo le fiamme dell’Inferno, si sale verso la luce del Purgatorio.