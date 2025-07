Ultimo, il figlio Enea compie 8 mesi. La dedica di Jacqueline: "Amo essere la tua mamma"

(Adnkronos) - Un tenero post social per una data speciale. Jacqueline Luna ha celebrato oggi, mercoledì 30 luglio, gli 8 mesi del figlio Enea, nato dall'amore con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo. L'influencer ha condiviso un dolcissimo video in cui tiene in braccio il suo bimbo e lo culla affettuosamente, come a intonargli una ninna nanna, accompagnata dalla didascalia: "Gli 8 mesi più veloci della mia vita, amo essere la tua mamma".

Enea è nato lo scorso 30 novembre 2024, una notizia che era stata annunciata con emozione dallo stesso cantautore italiano sul suo profilo social, con a corredo una foto dell'impronta dei piedini del neonato e la frase: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto".

Il 2025 si è rivelato un anno ricco di gioie, sia sul piano personale che professionale per la coppia. E il 2026 si preannuncia altrettanto intenso: dopo un tour negli Stadi che ha registrato tutto sold out, Ultimo sarà protagonista di un mega raduno che si terrà a Tor Vergata il prossimo 4 luglio 2026, evento già attesissimo dai fan e dalla stessa compagna Jacqueline, da sempre al suo fianco.