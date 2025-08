"Ponente Vibes": lo scorso 27 agosto la prima tappa di interscambio con Monferrato On Stage

"Ponente Vibes", il progetto, che si pone l’obiettivo di valorizzare e divulgare, cercando di promuovere sia in chiave culturale che turistica, il gemellaggio territoriale derivato dal patto d’intesa fra i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano grazie agli eventi sul territorio, ha visto domenica 27 agosto la prima tappa di interscambio con Monferrato On Stage. Il Circolo Giovane Ranzi ha portato a Piea (At), in Monferrato, i suoi prodotti tipici.

“Sapendo che i piemontesi sono dei buongustai, non avevo dubbi che la nostra cima e le nostre trofie al pesto sarebbero state gradite ed esaurite – afferma il Presidente del circolo Paolo Rembado. “Ciò che mi ha sorpreso, invece, è stato portare in terra di vini i nostri Vermentino e Nostralino, e tornare senza neanche una bottiglia”.

Il gemellaggio eno-gastronomico proseguirà dal 14 di Agosto in Piazza dei Cannoni a Finale Ligure.





IL CALENDARIO

VENERDI 1 AGOSTO

Loano, Piazza Italia ore 21,30 : LOANO IN DA CLUB W/ BACK TO PICK UP CREW CON I DJ CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL CELEBRE LOCALE

Loano, Bagni Lampara, ore 19,15: ASPETTANDO UNIVERSO IN ROSA - BIODANZA CON VALERIA OCCELLI

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò h.21,30: ALLERIA PROJECT - LA MUSICA DI PINO DANIELE

Manie, Camping San Martino ore 21.00: MANIETUDO OFF - LEANDRO IN CONCERTO

Varigotti, Chiesa Medievale di San Lorenzo ore 21,15: VOXONUS FESTIVAL. IL SALOTTO MUSICALE NELL’EUROPA DEL ‘700

SABATO 2 AGOSTO

Loano, Molo Kursaal ore 6: UNIVERSO IN ROSA - CONCERTO ALL’ALBA DI MUSICA CLASSICA CON PAOLA ARECCO E GIANNI GOLLO - FLAUTO E PIANOFORTE

Loano, Piazza Italia ore 21,30: SPETTACOLO CON MAX FLY E ELENA FERRETTI DA THE VOICE SENIOR – OSPITE E TESTIMONIAL SHERRITA DURAN

DOMENICA 3 AGOSTO

Pietra Ligure, Basilica di San Nicolò ore 21: JUGEND-SINFONIE-ORCHESTER OFFENBURG, DIRETTORE ROLF SCHILLI

Finalborgo, Forte S. Giovanni ore 21.15: VOXONUS FESTIVAL XIV EDIZIONE - UN MARE DI NOTE - MUSICHE DI A. VIVALDI, G. VERDI, G. PUCCINI, H. ZIMMER, J. HORNER, E. MORRICONE

LUNEDI 4 AGOSTO

Pietra Ligure, Basilica di San Nicolò ore 21: JUGEND-SINFONIE-ORCHESTER OFFENBURG, DIRETTORE ROLF SCHILLI

Finalpia, P.zza Abbazia ore 21.15: ACCADEMIA SUMMER BAND

MARTEDI 5 AGOSTO

Calvisio, Chiesa di S. Cipriano e S. Gennaro ore 21: MUSICA IN CHORDIS 2025 – FESTMUSIK - CONCERTO PER DUO D’ARPE - MORGANA RUDAN E DAVIDE BURANI

Finalmarina, Fortezza di Castelfranco ore 21.15: SPETTACOLO TEATRALE "AUTORE CONTEMPORANEO" DI ANDREA WALTS

MERCOLEDI 6 AGOSTO

Loano, Piazza Italia e vie della città dalle ore 17: NOTTE BIANCA 2025 CON I BIG DEGLI ANNI ’80 - DEN HARROW, SCIALPI, P. LION, MARTINELLI, VIA VERDI E SCOTCH - STREET-FOOD - BANCARELLE ARTIGIANE

Finalborgo, Chiostri di S. Caterina ore 21.15: ACCADEMIA...IN CORO. CORO POLIFONICO DELL'ACCADEMIA MATTIA PELOSI TENORE, NICHOLAS TAGLIATINI BASSO, FRANCESCA ADDARIO PIANOFORTE

GIOVEDI 7 AGOSTO

Varigotti, Chiesa parrocchiale ore 21: CONCERTO PER ORGANO E CORO PER IL TRENTENNALE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN LORENZO

VENERDI 8 AGOSTO

Finale Ligure , P.zza Vittorio Emanuele II ore 21.30 : FINALE MUSIC FESTIVAL: PFM IN CONCERTO

Pietra Ligure, Piazza San Nicolò ore 21: TEATRO MORETTI OFF - PIETRA COMEDY SHOW!- CHIARA ANICITO: CAMMELA

Varigotti, Spiaggia di fronte Parrocchia S. Lorenzo ore 21.15: SISTER ARCH - CANDLE LIGHT - CONCERTO TRIO D' ARCHI

Loano, Orto Maccagli ore 21.00: DANZA E MUSICA - ASD STUDIUM III

SABATO 9 AGOSTO

Loano, Piazza Italia ore 21,30: VALTER PIZZULLI - DJ SHOW

Finale Ligure, Lungomare ore 17/24: FINO AL 12 AGOSTO LA FIERA DEL DISCO CD E VINILE DA COMPRARE E DA SCAMBIARE

FINO AL 12 AGOSTO Finale Ligure, P.zza Vittorio Emanuele II ore 21: BRG ORCHESTRA - CONCERTO D'ESTATE

Varigotti, Palco del molo ore 21,30: GRAN TURNA - IRISH MUSIC

DOMENICA 10 AGOSTO