Mondiali nuoto Singapore, programma 1 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv

(Adnkronos) - I Mondiali di nuoto 2025 di Singapore continuano a regalare spettacolo. Venerdì 1° agosto è il sesto giorno di gare in vasca, con diversi azzurri impegnati. Domani, occhi puntati sulla vicecampionessa del mondo dei 1500 stile libero Simona Quadarella, impegnata negli 800 stile libero, e soprattutto sulla giovane Sara Curtis. Nata nel 2006, sarà la prima italiana a partecipare a una finale mondiale della gara regina, i 100 stile libero. Ecco il programma del 1° agosto e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali 2025 di Singapore, con gli orari italiani.

Ore 3:02 - Chiara Pellacani, Elisa Pizzini , eliminatorie trampolino 3 m femminile

Ore 4:02 - Federico Burdisso, Thomas Ceccon, batterie 100 farfalla maschili

Ore 4:51 - Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, 50 stile libero maschili

Ore 5:25 - Silvia Di Pietro, 50 farfalla femminili

Ore 5:49, eventuale finale 14:34, Italia 4x200 stile libero maschile

Ore 6:11 - Simona Quadarella, batterie 800 stile libero femminili

Ore 13:02 - Sara Curtis, finale 100 stile libero femminili ore 13:02

Le gare di domani venerdì 1 agosto ai Mondiali di nuoto di Singapore saranno visibili su Rai 2 Hd, RaiSport Hd, Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Uno e Sky Sport Mix (canali 201 e 211). Gare disponibili anche in streaming su Rai Play, Sky Go e Now.