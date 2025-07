Roma-Cannes: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

La Roma torna in campo in amichevole. I giallorossi sfidano oggi, giovedì 31 luglio, i francesi del Cannes, squadra di quarta divisione francese, allo stadio Tre Fontane di Roma. I giallorossi stanno continuando la preparazione estiva agli ordini di Gian Piero Gasperini, dopo la trasferta in Germania contro il Kaiserslautern, vinta 1-0 grazie al gol del nuovo acquisto Evan Ferguson. Ora la Roma sfiderà il Cannes prima di volare in Francia per affrontare il Lens.

La sfida tra Roma e Cannes è in programma oggi, giovedì 31 luglio, alle ore 18 allo stadio Tre Fontane di Roma. Ecco la probabile formazione giallorossa:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pisilli; Ferguson. All. Gian Piero Gasperini

Roma-Cannes sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.