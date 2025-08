Angelo Vaccarezza a Radio Onda Ligure: "Una piacevole ora in diretta"

"Ho appena trascorso una piacevole ora in diretta da Radio Onda Ligure. È stata una chiacchierata ricca e interessante dove abbiamo toccato molti temi importanti. Ho avuto modo di parlare del mio ruolo di Consigliere Regionale, del lavoro che stiamo portando avanti e delle sfide cruciali per il nostro territorio. In particolare, abbiamo approfondito la questione della sanità ad Albenga e le problematiche del nostro entroterra, due argomenti a cui tengo molto e per i quali mi impegno quotidianamente per dare risposte concrete ai cittadini". Così Angelo Vaccarezza, consigliere regionale.

"L'occasione è stata anche quella di riflettere su un traguardo per me speciale: i miei sessant'anni. È un momento per fare un bilancio, guardare indietro al percorso fatto, alle scelte politiche e alle grandi passioni che mi accompagnano da sempre, dalla musica alla mia adorata Sampdoria. Ringrazio di cuore gli amici di Radio Onda Ligure per la loro consueta e calorosa accoglienza. Alla prossima", conclude il consigliere regionale.