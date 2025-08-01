Carcare, al via la pitturazione della ringhiera sul ponte vecchio

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di pitturazione della ringhiera sul ponte vecchio di Carcare, un intervento mirato alla manutenzione e alla conservazione di uno dei simboli storici più riconoscibili del paese.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha come obiettivo non solo quello di migliorare l’aspetto estetico della struttura, ma anche di proteggerla nel tempo dall’azione degli agenti atmosferici e dall’usura quotidiana. La scelta dei materiali e delle tinte è stata effettuata con cura per rispettare il più possibile l’aspetto originario del ponte e garantirne la durabilità.

«La pitturazione rappresenta un’azione importante per valorizzare un elemento architettonico caro a tutti i carcaresi – spiegano dal Comune –. È fondamentale preservare l’identità del ponte, che non è solo un’infrastruttura funzionale, ma anche un punto di riferimento per la nostra comunità».

Durante l’esecuzione dei lavori viene garantita la sicurezza del passaggio pedonale, così da ridurre al minimo i disagi per residenti e passanti.

L’intervento rientra in un piano più ampio di cura del patrimonio urbano, con particolare attenzione ai luoghi storici che contribuiscono all’identità del centro valbormidese.