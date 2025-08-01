Carcare, manutenzione straordinaria al campo sportivo Corrent: tribune più sicure e spogliatoi rinnovati

Il Comune di Carcare ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo "C. Corrent", con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e migliore fruibilità per gli spettatori e gli atleti.

Gli interventi prevedono la riparazione delle gradinate, al fine di eliminare potenziali situazioni di pericolo durante gli eventi sportivi, oltre alla sostituzione di piastrelle, docce e tubazioni nei locali riservati a ospiti e arbitri, strutture ormai vetuste e non pienamente utilizzabili.

L’amministrazione Mirri ha incaricato la ditta A.R.D.A. Costruzioni Srls, con sede a Cengio, di eseguire i lavori che dovranno essere completati entro l’inizio della stagione agonistica.

L’importo complessivo stanziato per l’intervento ammonta a 31.659 euro, finanziati dal bilancio comunale attraverso il capitolo “Manutenzione straordinaria patrimonio comunale”, di cui 8.545 euro coperti dagli “oneri” e 23.114 euro dall’avanzo di bilancio.