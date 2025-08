Finale Ligure potenzia pulizia e decoro urbani: arrivano gli operatori ecologici di quartiere

Il Comune di Finale Ligure, in collaborazione con SAT Servizi Ambientali, avvia una nuova e significativa iniziativa per migliorare la pulizia e il decoro urbano durante i mesi estivi, periodo di massima affluenza turistica: l’introduzione degli operatori ecologici di quartiere.

Si tratta di un servizio aggiuntivo e sperimentale che integra le normali attività di igiene urbana, già garantite dal gestore, con l’obiettivo di intervenire in modo più puntuale e mirato nei luoghi a maggiore frequentazione e valore paesaggistico e storico del territorio.

A partire dal mese di agosto, due operatori dedicati effettueranno interventi di spazzamento nei quartieri di Finalborgo, Finalmarina, Finalpia e Varigotti, oltre che lungo l’intero tratto del lungomare. Le operazioni saranno effettuate sia con turni ordinari giornalieri, in orario preserale, per rimuovere i residui e i rifiuti che si accumulano nel corso della giornata a causa dell’intensa frequentazione, sia con turni straordinari in occasione di eventi pubblici e manifestazioni, che rappresentano picchi straordinari di afflusso, al fine di mantenere elevati standard di decoro anche nelle situazioni di maggiore pressione.

"Il progetto degli operatori ecologici di quartiere punta a una gestione più capillare e responsiva del decoro urbano, soprattutto nei contesti urbani più delicati e significativi sotto il profilo architettonico, paesaggistico e commerciale – spiega l’Assessore all’Ambiente Umberto Luzi –. Abbiamo deciso di avviare questa sperimentazione nel periodo più significativo dell’anno perché è proprio in estate che si evidenzia in modo più chiaro il bisogno di una maggiore cura della nostra città. L’introduzione di operatori dedicati ci consente di intervenire più tempestivamente nei momenti cruciali della giornata, contribuendo a valorizzare l’immagine della città e il benessere di chi la vive, cittadini e turisti. Se i risultati confermeranno l’efficacia del modello, valuteremo di estenderlo e strutturarlo in modo stabile per la stagione estiva".

A illustrare l’aspetto della sostenibilità economica all’interno del Bilancio comunale è l’Assessore alle Società Partecipate, Valter Sericano: «Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione con SAT, che ringraziamo per la costante disponibilità alla collaborazione, che ha portato finora alla messa in campo di diverse azioni a favore del miglioramento dell’igiene urbana e del decoro cittadino. Il progetto potrà contare, se necessario, su una copertura finanziaria integrativa rispetto agli attuali accordi di servizio in vigore con l’azienda, grazie a una recente novità normativa che consente ai Comuni, a partire da quest’anno, di destinare una quota del gettito dell’imposta di soggiorno al potenziamento dei servizi pubblici, inclusi quelli dedicati alla pulizia e al decoro».

"La scelta di utilizzare una quota delle risorse generate dal turismo per restituire al territorio un servizio concreto, che risponda alle esigenze di chi vive e visita Finale – conclude il Sindaco Angelo Berlangieri – è un esempio virtuoso di come le entrate derivanti dall’accoglienza possano tradursi in benefici visibili per la comunità e per la qualità complessiva della nostra offerta turistica".