Riva Ligure – “Sale in Zucca”: piazza gremita per Fulvio Damele e Stefano Pezzini

Una serata di grande successo ha visto protagonisti due ospiti d’eccezione: Fulvio Damele e Stefano Pezzini, accolti da una piazza gremita e partecipe. A condurre l’incontro, con la consueta brillantezza e simpatia, il direttore artistico della manifestazione, Claudio Porchia.

Fulvio Damele ha presentato il suo avvincente romanzo “La partita fantasma”, una spy story carica di suspense, ambientata tra la Riviera ligure e vari scenari internazionali, in un’epoca cruciale: il delicato passaggio tra la Seconda guerra mondiale e il dopoguerra. Tra missioni segrete, carburanti scomparsi, intrecci sentimentali, amicizie profonde e giovani protagonisti coraggiosi, la narrazione mescola abilmente spionaggio, sport, memoria storica e valori umani, regalando al lettore una trama avvincente e ricca di colpi di scena.La copertina del romanzo è stata realizzata da Simona Binni, affermata autrice di graphic novel

Stefano Pezzini ha invece accompagnato il pubblico “Sull’onda del gusto ligure”, un viaggio appassionato e coinvolgente alla scoperta della tradizione gastronomica della regione. Il suo libro – arricchito dalla prestigiosa collaborazione con lo chef stellato Claudio Pasquarelli – è il frutto di oltre cinquant’anni di ricerche, esperienze e amore per i sapori autentici. Tra piatti della tradizione reinterpretati, prodotti tipici, aneddoti curiosi e un intero capitolo dedicato ai vini liguri, l’opera è un tributo alla cucina semplice, genuina e profondamente radicata nella storia e nella cultura del territorio.

La serata si è conclusa in un’atmosfera di convivialità e autentico spirito ligure, con una degustazione molto apprezzata dal pubblico, che ha potuto deliziarsi con alcune eccellenze del territorio. I calici di Vermentino delle Cantine San Steva hanno accompagnato i sapori delicati e fragranti dei Canestrelli di Taggia e la dolcezza dei Baci di Riva Ligure, preparati con cura artigianale dalle aziende B&B Dolciaria e Mjr.

Un finale gustoso e raffinato che ha unito il piacere del palato alla valorizzazione delle produzioni locali, suggellando l’incontro tra cultura, gusto e tradizione in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale.

La rassegna culturale “Sale in Zucca” proseguirà per tutto il mese di agosto, fino a giovedì 28, con un ricco calendario di incontri in piazza Matteotti, sempre alle ore 21.15 e a ingresso libero. Sul palco si alterneranno scrittori, giornalisti, attori e protagonisti del panorama culturale, in un clima informale e partecipato.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 8 agosto con Antonio Padellaro, autore di “Antifascisti Immaginari”, un libro che contrappone i veri eroi della Resistenza alle strumentalizzazioni mediatiche e politiche sull’eredità del fascismo, con una prefazione di Marco Travaglio.

Giovedì 21 agosto sarà ospite Matteo Bassetti con “Essere medico”, una riflessione profonda e accessibile sul mestiere del medico oggi, dove oltre alla competenza tecnica emergono l’importanza dell’empatia, dell’ascolto e della relazione con il paziente.

La rassegna si concluderà giovedì 28 agosto con Pino Petruzzelli e il suo “Io sono il mio lavoro”, un omaggio a Libereso Guglielmi nel centenario della nascita. Un libro e uno spettacolo teatrale che raccontano la Liguria del lavoro, della terra e delle persone, attraverso 32 incontri ricchi di umanità e poesia.