Savona, i ladri colpiscono da "Mister Kebab": rubata la cassa

I ladri colpiscono anche tra via Paleocapa e via Gramsci. A subire i furti due attività del centro di Savona.

Lo scorso fine settimana i malviventi sono entrati nel retro dell'attività "Mister Kebab" di via Gramsci rompendo la porta e hanno portato via la cassa con dentro 300-400 euro di incasso.

"Non so proprio cosa devo fare, non posso chiudere il negozio e stare tranquillo. Non va bene cosi" ha detto il titolare che non ha telecamere all'interno e all'esterno del locale.

Nella pizzeria "Pizza Grill" di via Paleocapa i ladri sono riusciti ad intrufolarsi ma non hanno trovato niente nella cassa.

Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.