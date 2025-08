Come scegliere il box doccia e le porte per il tuo bagno: guida alla scelta perfetta

Infatti, nella scelta di questo complemento d'arredo bisogna tenere in conto sia dell’estetica che della funzionalità. La doccia è un elemento pratico: ci serve per la nostra igiene personale e la usiamo quotidianamente, è però anche un angolo di relax e benessere. Questo implica che la scelta debba essere attenta e tenere in conto vari aspetti.

Valutare lo spazio nel tuo bagno

La prima cosa da valutare è la scelta del box doccia più adatto in relazione allo spazio che abbiamo. Se infatti hai un bagno piccolo, bisognerà optare per una soluzione compatta e pratica come potrebbe essere un box doccia angolare o con porte scorrevoli. Se invece avessi un bagno più ampio, allora puoi optare per una doccia walk-in anche senza porte, che dà un tocco di moderno e minimalista. Solitamente questa tipologia ha una parete in vetro o plexiglass per fare in modo che non fuoriesca l’acqua.

Nella scelta bisogna valutare anche con attenzione il piatto doccia, che è strettamente correlato alla scelta del box doccia: fra le forme più comuni troviamo quelli quadrati, rettangolari o semicircolari. Tutto dipende sempre dalle dimensioni e dall’area che possiamo adibire alla doccia. Per cui viene da sé che la misurazione attenta è la base di partenza per ogni scelta. Un’altra variabile importante è, infatti, l’altezza soprattutto se hai il desiderio di installare una colonna doccia multifunzionale o una doccia a pioggia.

Tipologie di porte per il box doccia

Una volta che hai valutato lo spazio che hai in tutte le sue dimensioni, parti con il scegliere gli elementi di base: dal piatto, alla rubinetteria andando a creare un connubio di praticità e bellezza estetica.

Se ti servono le porte per doccia qui si apre un altro mondo. Le scelte sono varie e vanno valutate sempre tenendo in conto sia la funzionalità che lo stile. Tra le principali tipologie troviamo:

Le porte scorrevoli sono la soluzione ideale per chi ha bagni piccoli. Infatti, scorrono a livello meccanico su dei binari e non occupano spazio esterno, se non quello calcolato per il box doccia.

Le porte a battente possono essere scelte se il bagno lo permette in termini di misura. Infatti si aprono verso l’esterno e, per questo motivo, devono potersi aprire e non avere impedimenti. In questo caso bisogna fare attenzione a una valutazione oculata delle misure.

Le porte a soffietto sono la soluzione per i bagni veramente piccoli: si piegano su se stesse e il loro ingombro anche da chiuse è minimale.

I box walk-in hanno solo un vetro che resta fisso e sono anche facili da pulire.

Fare la scelta giusta in termini di estetica e di praticità ti permetterà di valorizzare il tuo ambiente e rendere piacevoli le tue routine giornaliere. Consulta sempre i cataloghi per il bagno così da capire quale sia la soluzione più adatta a te.





















