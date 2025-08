Ad Albissola Marina “Piazzetta Poggi Estate”, la nuova rassegna letteraria organizzata dal Comune

L’estate albissolese arricchisce ulteriormente la sua proposta culturale con la rassegna “Piazzetta Poggi Estate – incontri con gli autori”, un ciclo di appuntamenti letterari organizzati dal Comune di Albissola Marina nell’ambito del programma “Enjoy Albisole”.

La suggestiva Piazzetta Poggi (ubicata dopo Piazza dei Leuti in una delle traverse di via Italia), nel cuore del centro storico, ospiterà quattro incontri con scrittori, giornalisti e fumettisti che animeranno le serate di agosto a partire dalle ore 18:30.

Il calendario prenderà il via oggi pomeriggio, venerdì 1° agosto, con Alessio Mazzolotti, autore del libro “Giorni di Macaia”. A seguire, venerdì 8 agosto, Massimiliano Mugnaini dialogherà con il giornalista del Secolo XIX Raffaele Di Noia per presentare “La palombella della vita”, romanzo ispirato alla parabola umana e sportiva dell’ex giocatore di pallanuoto della Rari Nantes Florentia Matteo Astarita.

Sabato 23 agosto poi ad essere protagonista sarà la narrativa per ragazzi e amanti del mistero con “La saga di Daniel Ghost, tra misteri e leggende dall’antichità a oggi” di Nicola Lucchi. Infine, venerdì 29 agosto, a concludere la rassegna sarà il celebre fumettista Paolo Bacilieri, autore di “Albissola a fumetti: la graphic novel di Piero Manzoni BACGLSP”.

Tutti le date indicate nel calendario saranno a ingresso libero. “Albissola – afferma il sindaco Gianluca Nasuti, il quale in data odierna sarà presente in occasione dell’inaugurazione della rassegna - custodisce nel suo centro storico alcuni luoghi ancora poco conosciuti che sono dei veri e propri scrigni di storia e cultura. Piazzetta Poggi è uno di questi e l'obiettivo di questa prima rassegna di incontri con gli autori è proprio quello di far scoprire il centro storico di Albissola (e i suoi tesori nascosti) in tutta la sua bellezza”.

“Un ringraziamento speciale – conclude il primo cittadino – va agli autori che si alterneranno nei venerdì di agosto ed ai commercianti che si affacciano sulla piazza i quali hanno sposato da subito l'idea e che, a loro volta, con il progetto Nook contribuiranno a far vivere questo luogo magico”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune o seguire i canali social ufficiali.