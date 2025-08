Albenga, Andrea Parodi presenta “Il coraggio dell’indignazione. I 44 ufficiali che dissero no ai nazisti”

Questa sera, venerdì 1° agosto alle 21, nel Chiostro Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà 1a ad Albenga verrà presentato il libro di Andrea Parodi “Il coraggio dell’indignazione. I 44 ufficiali che dissero no ai nazisti” (Bollati Boringhieri, 2025).

Il volume, che vanta la prefazione del giornalista Aldo Cazzullo, che lo ha definito “Un libro indispensabile, l’episodio simbolo della Resistenza degli Internati Militari Italiani nei lager nazisti”, è nella cinquina finalista del Premio Acqui Storia – Sezione Divulgativa.

Organizza l’ANPI di Albenga, sezione di Leca, con il patrocinio del Comune di Albenga e dell’ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, con la collaborazione della Libreria San Michele di Albenga.

Con l’autore interverrà Paola Bruzzone, segretaria ANPI della sezione Leca d’Albenga. Sono migliaia i liguri (sono decine solo i cittadini ingauni) che dopo l'8 settembre 1943 sono stati imprigionati e internati nei Lager nazisti per aver rifiutato, in ogni modo, la collaborazione con i tedeschi dopo l'Armistizio. Sono gli Internati Militari Italiani, protagonisti di una Resistenza silenziosa. Talmente silenziosa che sono in pochi, pochissimi, paradossalmente anche i loro stessi figli e nipoti, a conoscere la loro storia, il loro destino.

Così è accaduto per Andrea Parodi, storico e archivistica, nonché giornalista torinese della Stampa, che ha scoperto questa storia in famiglia, compiendo una ricerca per anni.

Parodi, presentando il suo libro, che si concentra sul destino di un fatto eroico che ha interessato un gruppo di 44 ufficiali nei reticolari di un lager di punizione, racconterà le vicende degli Internati Militari Italiani, 650.000 italiani passati nell'oblio della storia, ma che recentemente hanno ricevuto il riconoscimento dal Parlamento italiano con l'istituzione della loro Giornata, che cadrà il 20 settembre di ogni anno (giorno in cui, nel 1943, Adolf Hitler in persona ha negato loro la condizione di prigionieri di guerra).

Andrea Parodi (Torino, 1978) è laureato in storia contemporanea e lavora all’Archivio Storico della Città di Torino. Giornalista professionista, da più di vent’anni collabora con le pagine culturali del quotidiano «La Stampa». Nel 2023 ha vinto il Premio Giornalistico Nazionale “Franco Marchiaro” per «la capacità di trasmettere il fascino delle cose antiche». Ha collaborato a seminari organizzati dall’Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino. Da anni si occupa di Resistenza, degli IMI e dei Giusti tra le Nazioni, curando l’istruttoria per due cause riconosciute dallo Yad Vashem di Gerusalemme. Ha inoltre organizzato la posa di una Pietra d’Inciampo a Milano per ricordare Giorgio Balboni. Grazie alle ricerche sui 44 di Unterlüss l’UNUCI di Milano gli ha conferito, nel 2017, il premio “Paladino delle Memorie” per «il lavoro di restituzione alla memoria collettiva di una pagina di storia che sarebbe altrimenti andata perduta». È dirigente nazionale dell’ANRP, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, e membro del "Comitato Resistenza e Costituzione" del Consiglio Regionale del Piemonte. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato, nel 2025, “Il coraggio dell’indignazione. La storia dei 44 ufficiali italiani che dissero no ai nazisti”, finalista al Premio Acqui Storia 2025 per la sezione Storico Divulgativa.