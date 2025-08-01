Albenga, approvati assestamento di bilancio e Dup: più fondi per il sociale, verde pubblico e turismo

Votato, nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera (31 luglio), l’assestamento generale del bilancio di previsione e l’adeguamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2026/2028

A relazionare sull’argomento è stato il Vicesindaco Silvia Pelosi, che ha spiegato: “Si tratta dell’approvazione dell’assestamento generale del bilancio, che include la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, comprese il fondo di riserva e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, con l’obiettivo di garantire il mantenimento del pareggio di bilancio”.

“Questo passaggio – prosegue - è fondamentale per permettere agli assessori e ai dirigenti di apportare le modifiche necessarie, dettate da esigenze concrete e prioritarie. Ci tengo a sottolineare il buono stato di salute del nostro bilancio, che ci consente di portare avanti azioni e investimenti per la nostra città”.

“Tra le voci che reputo particolarmente significative vi sono i fondi destinati al sociale, per far fronte alle emergenze persistenti, le risorse per la manutenzione del verde pubblico (abbiamo stanziato 50 mila euro in più per il 2025 e 100 mila euro in più per i prossimi 2 anni) e gli investimenti mirati al settore turistico”, conclude Pelosi.

A seguire è intervenuta anche l’Assessore Marta Gaia, che ha aggiunto: “Con l’assestamento abbiamo potuto incrementare gli aiuti alla persona, consapevoli della difficile situazione socioeconomica attuale”.

“Il Governo purtroppo non assegna risorse sufficienti ai Comuni per rispondere a tutte le necessità – sottolinea -. Per questo motivo, interverremo anche su alcune case ARTE di Albenga, con l’obiettivo di contrastare l’emergenza abitativa che si protrae. Ancora una volta il Comune si attiva per dare risposte concrete ai cittadini in difficoltà. Auspico anche il sostegno dei consiglieri di minoranza nel chiedere maggiori fondi e risorse, necessari per affrontare le numerose urgenze”.