Invernizzi tira le fila di FdI in provincia di Savona: "Parola d'ordine unità e obiettivi comuni"

Si respira aria di riorganizzazione e di nuove strategie in casa Fratelli d'Italia nel Savonese. Dopo le recenti dimissioni del coordinatore provinciale Claudio Cavallo, i circoli locali si sono riuniti a Vado Ligure per un incontro cruciale. L'obiettivo è chiaro e ambizioso: gettare le basi per arrivare uniti e coesi agli importanti appuntamenti elettorali del 2027, a partire dalle elezioni comunali di Savona. A tirare le fila del confronto è stato Rocco Invernizzi, figura di spicco del movimento meloniano, che ricopre il doppio ruolo di consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, oltre a essere consigliere comunale ad Alassio. Con un discorso diretto e motivante, Invernizzi ha puntato tutto sulla necessità di superare le frizioni interne e lavorare in piena sintonia.

"Da parte di tutti gli iscritti a FdI c’è la massima disponibilità di condividere passaggi, decisioni e programmi in vista delle elezioni 2027. La riunione si è svolta in un clima sereno e costruttivo, in un momento di dialogo politico e organizzativo fondamentale a cui è seguito un momento conviviale promosso proprio per rafforzare i legami e costruire una rete territoriale solida e coesa", ha dichiarato Invernizzi.

Il messaggio è un forte segnale di compattezza: "Il partito non vuole lasciare nulla al caso e si sta già muovendo per presentare un fronte unico e solido agli elettori partendo dagli eletti nelle varie istituzioni. L'unità non è solo una parola d'ordine, ma l'elemento chiave su cui si intende costruire il successo futuro. In questo senso, l'istituzione di un comitato elettorale a Savona rappresenta il primo passo concreto di questa strategia, un vero e proprio laboratorio per coordinare le prossime mosse politiche e programmatiche. L'obiettivo è chiaro: trasformare il momento di transizione in una spinta propulsiva verso il successo elettorale, portando avanti sia la stagione congressuale sia la campagna di adesione al partito per l’anno 2025".

Alla riunione hanno portato i saluti l’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di FdI, il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale Luca Lombardi, la Consigliera Regionale Veronica Russo e l’onorevole Maria Grazia Frijia.

"Tutto questo a dimostrazione del fatto che tutti componenti regionali e cittadini di FdI vogliono costruire un percorso politico collettivo importante per rappresentare al meglio gli interessi della comunità e presentarsi agli elettori con una voce forte e coesa", conclude.