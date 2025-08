Incidente in montagna, cade in un canalone sul Monte Goriane: morto 23enne

(Adnkronos) - Un 23enne friulano è morto la scorsa notte dopo essere caduto in un canalone sul Monte Goriane. L'allarme è scattato questa mattina all'alba quando i familiari si sono accorti del suo mancato rientro. Il giovane era sul monte "dei tre confini" per aiutare nella preparazione della Festa dell'Amicizia ed è rientrato a serata inoltrata da solo lungo un percorso che conosceva molto bene.

Il suo corpo è stato individuato nella tarda mattinata di oggi dalle squadre dei soccorritori. La Sores ha infatti attivato la Guardia di Finanza, la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, l'elisoccorso regionale, l'elicottero della Guardia di Finanza proveniente da Bolzano, i Vigili del Fuoco, che si sono divisi in squadre per battere le diverse piste forestali e i sentieri nel bosco. Sul posto anche quattro unità cinofile, due del Soccorso Alpino e due dei Vigili del Fuoco. Erano disponibili e pronti a collaborare anche i soccorritori del soccorso alpino austriaco con due elicotteri. Il giovane è stato avvistato in fondo ad un canalone a circa metà del percorso che scende dal monte, non molto lontano dal tracciato della pista forestale principale.