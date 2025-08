Zachary Athekame, chi è il terzino vicino al Milan

(Adnkronos) -

Zachary Athekame è sempre più vicino al Milan, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, domenica 3 agosto. Il terzino dello Young Boys è il profilo scelto dal Milan per rinforzare la linea difensiva di Allegri e in queste ore sono sempre più intensi i contatti con il club svizzero per chiudere l'operazione. L'affare dovrebbe concretizzarsi intorno ai 7 milioni di euro, con il Diavolo che ha giò incassato il sì del giocatore. Ma chi è Athekame?

Zachary Athekame è un terzino destro svizzero di 20 anni, classe 2004, che gioca in patria nello Young Boys. Si tratta di un giocatore di gamba molto più propenso ad attaccare che alla fase difensiva, tanto che può essere schierato anche da esterno a tutta fascia in caso di difesa a tre.

Athekame ha iniziato cambiando spesso squadra durante il suo periodo nelle giovanili, ma la sua carriera si è sviluppata soprattutto in Svizzera. Lo Young Boys lo ha acquistato, nell'estate del 2024, per appena 400mila euro dal Neuchatel Xamax e nel corso della stagione è diventato un titolare accumulando 43 presenze totali, tra campionato, Champions League e Coppa di Svizzera, con 1 gol realizzato e tre assist. Athekame è stato convocato anche dalla Nazionale svizzera Under 21, con cui ha collezionato dieci presenze.