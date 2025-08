Porta a porta, la voce di una residente: "Rispettiamo le regole prima di protestare"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Piazza Martiri, angolo via Balocco: questi sono i rifiuti lasciati fuori dai bidoni per la raccolta differenziata. Allora! Siamo tutti pronti a protestare, ma non a fare la nostra parte. Gli oggetti non previsti dalla raccolta devono essere consegnati in piazza Aldo Moro il primo e il terzo giovedì del mese, gratis".

"I sacchetti da usare sono quelli che ci hanno consegnato, non quelli che decidiamo noi. Non è con l’inciviltà che faremo funzionare le cose. Vergogna. Non ci smentiamo mai. Cominciamo a comportarci noi come persone perbene, rispettiamo le indicazioni e i giorni di esposizione, e solo dopo, casomai, potremo permetterci di polemizzare".

"Oppure dobbiamo installare delle telecamere per controllare? Poi, quando ci accusano di essere indisciplinati, ci alteriamo pure. Vediamo di cambiare registro: è rispettando che potremo essere rispettati".

Giovanna Rossello