Sea-S arriva su Instagram, la società ora ci prova con la raccolta rifiuti social

Quali saranno le storie di Sea-S più seguite su Instagram? Quella del mastello marrone o del bidone condominiale dell'umido?

Dopo il fantasioso questionario proposto mesi fa dalla società (a proposito, che fine ha fatto? E quanti savonesi avranno risposto che vedono nei cassonetti un punto di aggregazione?), Sea-S è approdata su Instagram, da circa una quindicina di giorni.

Dai Ferragnez alla "rumenta", insomma, il passo è breve. Come se non bastassero i tanti shooting fotografici fatti dai savonesi con le immagini diffuse sui vari social di rifiuti non raccolti.

La pagina Instagram di Sea-S, però, è dedicata a informazioni e comunicazioni di servizio, come quelle sui mancati ritiri. Ma i savonesi sperano già di sperimentare nuove emozioni: l’orario del ritiro porta a porta pubblicato con effetto “glitch”, una Gif motivazionale sul compost e, per i momenti davvero speciali, un boomerang del compattatore che si svuota.

Magari ci sarà anche una rubrica del venerdì: #IndovinaLaRumenta, in cui si chiede ai follower se quel tubetto di dentifricio va nella plastica, nell’indifferenziata o direttamente nello spazio profondo.

Un giorno, forse, potremmo vedere gli operatori ecologici taggati in una story con il cuoricino. Per ora, la società pare accontentarsi di raggiungere qualche migliaio di follower (attualmente sono poco più di 100) e convincere tre condomìni di Villapiana, o uno delle Fornaci o Lavagnola, a non buttare la carta unta della focaccia nel sacco dell’umido o in quello della plastica.