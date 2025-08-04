Una raccolta straordinaria destinata alle parrocchie svantaggiate dell’entroterra. E’ l’iniziativa andata in scena ieri nelle parrocchie della Diocesi di Albenga e Imperia da sempre attenta ai bisogni delle comunità più fragili nata dal desiderio di offrire un concreto sostegno alle realtà che, a causa delle loro condizioni geografiche, economiche e sociali, incontrano maggiori difficoltà nel portare avanti le proprie attività pastorali e di servizio alla popolazione.

Con i soldi raccolti durante le funzioni religiose sarà possibile supportare le parrocchie dell’entroterra nella gestione delle spese ordinarie e straordinarie; garantire la continuità di servizi e progetti sociali rivolti a famiglie, anziani e giovani; promuovere la solidarietà tra le comunità della diocesi, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità condivisa.

Tutte le offerte raccolte durante le celebrazioni nelle chiese della Diocesi saranno destinate a un fondo di solidarietà a beneficio esclusivo delle parrocchie più svantaggiate dell’entroterra. I fedeli hanno partecipato offrendo il loro contributo secondo le proprie possibilità.

Attraverso questa iniziativa, la Diocesi di Albenga e Imperia rinnova il suo impegno a favore delle realtà meno fortunate, ricordando che il sostegno reciproco è alla base di una comunità cristiana autentica e coesa. Ogni gesto di generosità contribuirà a mantenere vive le tradizioni, i servizi religiosi e sociali che rendono le parrocchie dell’entroterra punti di riferimento preziosi per tante persone.