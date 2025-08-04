 / Attualità

Attualità | 04 agosto 2025, 12:32

Una raccolta straordinaria destinata alle parrocchie svantaggiate dell’entroterra

E’ l’iniziativa andata in scena ieri nelle parrocchie della Diocesi di Albenga e Imperia da sempre attenta ai bisogni delle comunità più fragili

Una raccolta straordinaria destinata alle parrocchie svantaggiate dell’entroterra

Una raccolta straordinaria destinata alle parrocchie svantaggiate dell’entroterra. E’ l’iniziativa andata in scena ieri nelle parrocchie della Diocesi di Albenga e Imperia da sempre attenta ai bisogni delle comunità più fragili nata dal desiderio di offrire un concreto sostegno alle realtà che, a causa delle loro condizioni geografiche, economiche e sociali, incontrano maggiori difficoltà nel portare avanti le proprie attività pastorali e di servizio alla popolazione. 

Con i soldi raccolti durante le funzioni religiose sarà possibile supportare le parrocchie dell’entroterra nella gestione delle spese ordinarie e straordinarie; garantire la continuità di servizi e progetti sociali rivolti a famiglie, anziani e giovani; promuovere la solidarietà tra le comunità della diocesi, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità condivisa. 

Tutte le offerte raccolte durante le celebrazioni nelle chiese della Diocesi saranno destinate a un fondo di solidarietà a beneficio esclusivo delle parrocchie più svantaggiate dell’entroterra. I fedeli hanno partecipato offrendo il loro contributo secondo le proprie possibilità. 

Attraverso questa iniziativa, la Diocesi di Albenga e Imperia rinnova il suo impegno a favore delle realtà meno fortunate, ricordando che il sostegno reciproco è alla base di una comunità cristiana autentica e coesa. Ogni gesto di generosità contribuirà a mantenere vive le tradizioni, i servizi religiosi e sociali che rendono le parrocchie dell’entroterra punti di riferimento preziosi per tante persone.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium