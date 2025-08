Castelvecchio di Rocca Barbena entrerà nel circuito dei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco in Italia nel segno di Bonifacio del Vasto

Domenica 3 agosto 2025, il borgo medievale di Castelvecchio di Rocca Barbena ha fatto da cornice a una solenne cerimonia in memoria del Marchese di Savona Bonifacio del Vasto, a novecento anni dalla sua scomparsa. L’iniziativa, organizzata dal Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, in collaborazione con il Comune, rientra nella rassegna “Medioevo nei feudi dei Del Carretto” ed è stata patrocinata dal Consiglio Regionale della Liguria, dalla Provincia di Savona e dai Comuni di Castelvecchio e Magliano Alfieri.

Le celebrazioni si sono aperte alle ore 17 nella Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora Assunta con la Santa Messa officiata da Don Enrico Gatti. A seguire, in Piazza Cavour, ai piedi dell’antico castello, si è svolta la commemorazione ufficiale alla presenza di autorità civili e rappresentanti delle istituzioni locali.

Andrea Carnino, vice segretario Amministrativo Nazionale dell’Associazione Regina Elena, ha rievocato la figura di Bonifacio del Vasto (1055–1125), marchese di Savona e capostipite di importanti linee nobiliari. In particolare, ha ricordato il ruolo dei suoi discendenti, i Marchesi di Clavesana, che governarono Castelvecchio fino al 1326, quando Caterina di Clavesana sposò Enrico Del Carretto, Marchese di Finale Ligure. Il matrimonio segnò un passaggio cruciale per i feudi di Castelvecchio, Erli, Stellanello e Zuccarello, metà dei quali giunsero in dote a Enrico, che completò poi l’acquisizione nel 1335.

Dallo stesso Enrico Del Carretto, attraverso una fitta rete di alleanze matrimoniali, discese anche Ilaria Maria, che sposò Ranieri II Grimaldi, Signore di Monaco. Proprio questo legame genealogico, emerso grazie alle ricerche del dottor Carnino, ha portato il Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena a entrare ufficialmente nell’Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia, come annunciato dall’assessore alla Cultura Silvia Molino.

Durante la cerimonia, il Comitato promotore ha consegnato uno speciale attestato del Giubileo 2025 a Don Enrico Gatti, oltre a riconoscimenti di benemerenza al Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, all’ingegner Matteo Barbieri della Protezione Civile e alla Trattoria di Malco Claudio.

Numerose le autorità intervenute, tra cui i sindaci di Bardineto, Bormida, Erli, Roddi, Stellanello e Zuccarello, accompagnato dal vicesindaco Luca Gardella, oltre al consigliere comunale di Novello Christian Rocco. Presenti anche i rievocatori storici della Pro Loco di Zuccarello e del gruppo “I Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco, che hanno contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’evento.

Una giornata ricca di storia, identità e memoria, che ha saputo intrecciare passato e presente celebrando le radici comuni di territori oggi più che mai uniti dal desiderio di valorizzare il proprio patrimonio culturale.