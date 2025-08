Riceviamo questa segnalazione da un cittadino savonese sul porta a porta.

"Buongiorno,

abito nel condominio di via Balocco, 1.

Nonostante le numerose PEC inviate dal nostro amministratore a Sea-S e al Comune, siamo l’unico condominio di tutta Piazza Martiri e vie limitrofe a non essere stato dotato dei bidoni di raccolta, nonostante in questo stabile abitino 18 famiglie.

Non sappiamo più a chi rivolgerci. È una vergogna".