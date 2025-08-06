Multe nel Comune di Loano, ci scrive un lettore

Vorrei per portare alla vostra attenzione una situazione che ritengo preoccupante riguardo al comportamento degli ausiliari del traffico nel comune di Loano (SV). Negli ultimi tempi, ho sentito che diversi residenti e automobilisti hanno subito multe non fondate, senza motivo apparente, con il sospetto che si tratti di una mera "caccia alla multa" per fare cassa.

Nel mio caso specifico, il 02/08/2025, la mia vettura era regolarmente parcheggiata in Corso Europa al civico 41, in un’area a sosta a pagamento, con regolare ricevuta di pagamento tramite l’app Telepass Pay . Nonostante ciò, mi è stata verbalizzata una multa per sosta dall’altra parte della strada, al civico 50, dove sussiste un’area a disco orario con limite di 1 ora. Si tratta chiaramente di un errore, poiché la mia auto non era mai stata posteggiata in quel punto.

Ho già presentato un ricorso per dimostrare l’infondatezza della sanzione, ma temo che questo non sia un episodio isolato. Sarei grato se voleste approfondire la questione, verificando se altri cittadini abbiano avuto esperienze simili e dando voce a un malcontento che sembra diffuso.