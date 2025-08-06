raccolta porta a porta, un lettore scrive all'Asl2: "E' una situazione pericolosa per l'igiene?"

Volevo segnalare che con oggi salgono a quattro (consecutivi) i mancati ritiri dei mastelli dell'umido. Le segnalazioni sono state fatte, con molta fatica per via della poca reperibilità telefonica di Sea-s, senza ovviamente successo.

La situazione è al limite della sopportazione, chi non salta mai il ritiro dell'umido, sono le famigliole dei cinghiali che, puntualmente, fanno il disastro che potete vedere nelle foto che allego. Sembra che gli unici che hanno chiaro il calendario dell'esposizione dell'umido siano gli ungulati e non Sea-s.

Volevo ricordare che siamo ad agosto e la strada in questo stato è un vero schifo, puzzolente e sporca, passandoci sopra ci portiamo in casa di tutto, l’umido da un non ritiro all’altro ce lo riportiamo a casa! Avanti e indietro con i nostri mastelli.

È un disastro annunciato, ma inascoltato, a questo punto non capisco più se per menefreghismo (tanto non è Corso Italia) o incapacità di Sea-s. In copia a questa mail l’ASL per capire se non è una situazione pericolosa.

Lettera firmata