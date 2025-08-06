Albissola, per Città custode dis emi passeggiata cittadina tra erbe spontanee commestibili

Il rapporto tra tessuto urbano ed extraurbano, tra ambienti antropici e ambienti spontanei, è molto più intrecciato e complesso di ciò che si pensa. Siamo ormai coscienti del fatto che non esistono più aree completamente selvatiche, ma non tutti si rendono conto della presenza del selvatico tra le nostre abitazioni. Laura vi porterà alla scoperta inaspettata delle erbe spontanee commestibili del nostro prebuggiùn tra le vie cittadine di Albissola Marina. Non sono erbe da raccogliere in questo luogo, ma qui la città si fa amorevole custode di semi, un prezioso deposito da cui le terre più selvagge potranno attingere in qualsiasi momento.



La durata della passeggiata è di circa due ore, con prenotazione obbligatoria, gratuita, e numero chiuso. L’iniziativa è organizzata dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua in sinergia con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Albissola Marina. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.

